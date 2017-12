Djokovic ok, guai Nadal Riparte la stagione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TENNIS(B.T.) Dopo sei mesi di stop Novak Djokovic torna in campo. Il trentenne di Belgrado, vincitore di dodici Slam e numero 1 del mondo per 223 settimane (ora è sceso al 12), scenderà in campo oggi a Abu Dhabi, tradizionale torneo-esibizione che inaugura la nuova stagione. Djokovic è fermo dallo scorso Wimbledon, quando si ritirò nei quarti di finale con Berdych a causa di un problema al gomito. «Il mio corpo chiedeva a gran voce una pausa, ormai non riuscivo nemmeno ad alzare il braccio senza sentire dolore», ha raccontato il tennista...