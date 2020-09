TENNIS

ROMA Largo ai giovani, una delle frasi da non dire a Novak Djokovic. Che ieri, prendendosi la corona di re di Roma per la quinta volta in carriera, è diventato il giocatore più anziano a trionfare sulla terra rossa capitolina, a 33 anni e 4 mesi. Nulla ha potuto Diego Schwartzman, anche ieri generoso e combattivo, ma evidentemente in riserva dopo le oltre cinque ore spese tra sabato e domenica per avere la meglio di Rafa Nadal prima e Denis Shapovalov, poi. «Mi dispiace per i giovani - ha scherzato il campione serbo a fine match - Ma io non mi sento vecchio. E sono orgoglioso di queste statistiche». Statistiche come il numero di settimane da numero uno del mondo, 287 oggi, solo Roger Federer ha fatto meglio (310). Come il numero dei Masters 1000 vinti in carriera, 36, altro primato ritoccato al rialzo da Djokovic, che grazie agli Internazionali stacca Rafa Nadal nella speciale classifica. Prima di tuffarsi in un altra graduatoria, quella degli Slam, che gli interessa anche di più. Al Roland Garros, al via lunedì prossimo, inseguirà il suo 18° Major, per mettere nel mirino i 19 titoli di Nadal e i 20 di Federer. E lo farà da uomo del 2020, anno in cui - se si esclude la squalifica di New York per la pallata alla giudice di linea - non ha mai perso: 31 vittorie su 31. Alla faccia della Next Gen.

LA PARTITA

La finale sul Centrale - con il ministro Spadafora seduto, a distanza ovviamente, tra i mille tifosi cui lui stesso ha dato accesso in tribuna - non ha avuto moltissima storia. O comunque non ha mai dato realmente l'impressione che Schwartzman potesse in qualche modo venirne a capo. L'argentino ci ha anche provato a sorprendere Djokovic, in avvio, quando il serbo ha sbagliato un po' più del solito e il Peque (da pequeño, piccolo) lo ha castigato. Due break in men che non si dica e Nole si è ritrovato sotto 3-0. Ma quando Schwartzman è andato a servire per il 4-0, il campione serbo ha ritrovato il sacro fuoco del tennis. Morale della favola: il povero Diego si è ritrovato da 3-0 a 3-4, senza particolare demeriti. Lo dimostrano i soli 10 errori gratuiti commessi nel primo parziale: il problema è che due di questi e un doppio fallo siano arrivati tutti insieme nel 12° game, quando è andato a servire per portare il set al tie-break. Un assist troppo ghiotto per un appassionato di calcio come Djokovic che ha messo a segno a porta vuota il gol del 7-5 dopo un'ora e dieci minuti di battaglia. Schwartzman ha poi provato a rifare il giochino del primo set, facendo subito il break al primo gioco, ma questa volta Nole glielo ha restituito immediatamente. Per poi fare quello decisivo sul 4-3 e chiudere la contesa nel game successivo, al terzo match point utile.

LA PIOGGIA NON CI FERMERÀ

E puntuale sono arrivati l'urlo di gioia - anche se quello per la vittoria del primo set è stato nettamente più animalesco, questioni di adrenalina - e il solito lancio di amorosi sentimenti dal cuore ai tifosi, per quello che ormai è diventato il suo gesto classico dopo le vittorie. «Grazie a tutti voi che siete rimasti qui anche con la pioggia». Ci mancherebbe altro: dopo una settimana di porte chiuse, sarebbe servita più di qualche goccia d'acqua per mandare a casa gli appassionati di tennis in astinenza.

Gianluca Cordella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA