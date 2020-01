Djokovic fa il Djokovic e la Serbia si prende l'Atp

TENNIS

Da 6 anni va così: quando si gioca sul veloce Novak Djokovic lascia poco o nulla a tutti, compreso Rafa Nadal.

Da Sydney la conferma: 6-2 7-6 (4) per il serbo, che sul cemento ha fatto sue le ultime 9 partite e 19 set su 19. L'ultimo successo del mancino spagnolo risale al 9 settembre 2013, finale degli US Open. Da allora sono passati 2316 giorni. Nata tra le polemiche, l'ATP Cup che fa il verso alla riformata Davis, continua far discutere, ma epilogo migliore non poteva avere. Da quando Rafa e Nole si sono affrontati per la prima volta nel 2006 (quarti al Roland Garros), l'appuntamento si è riproposto puntuale ogni anno. Ieri è andata in scena la puntata n.55: 29-26 per il tennista di Belgrado. Al 2020 sono bastati 12 giorni: per la 27esima volta era una finale (nessuna rivalità può vantarne così tante) e per la prima era la finale di una competizione a squadra, la nuova ATP Cup che ha decretato il trionfo della Serbia. Dopo che Bautista Agut aveva sconfitto per 7-5 6-1 Lajovic, è stato il doppio a decidere: sempre Djokovic, in coppia con Troicki, ha superato per 6-3 6-4 Bautista Agut e Carreno Busta.

SFIDA TRA GIGANTI

Quella tra Nadal e Djokovic è, oltre che una partita di tennis, una battaglia fisica tra due atleti fantastici. Da un punto di vista tecnico, possono essere più appaganti i confronti di stile tra lo stesso Rafa e Federer, come lo sono stati gli incroci tra Sampras e Agassi o ancora, tra Borg e McEnroe, oppure i duelli di fioretto tra Becker e Edberg. Alcune faide del passato hanno regalato più pathos rispetto a quella attuale, caratterizzata da un rispetto tra i due campioni finanche eccessivo: sono lontani i tempi dell'odio tra Lendl e McEnroe. Ieri Nole ha maramaldeggiato nel primo set, ha resistito all'orgoglioso tentativo di rimonta di Rafa nel secondo, mettendolo definitivamente all'angolo nel tie-break. Il serbo ha servito meglio e giocato almeno mezzo metro più avanti ottenendo il controllo della diagonale per poi chiudere con il lungolinea. Una statistica spiega la difficoltà dello spagnolo: il maiorchino vanta una media del 72% di punti vinti con la prima, ma contro Djokovic il dato si abbassa al 57%.

ECCO LO SLAM DOWN UNDER

L'Australia brucia (l'ATP ha annunciato una donazione di 500mila dollari da parte dei giocatori), a Melbourne e Sydney 80mila persone sono scese in strada per protestare contro l'inefficienza del governo Morrison nel prevenire e contrastare i roghi, ma il Major al via lunedì prossimo (nella notte italiana cominciano le qualificazioni) si giocherà. Djokovic è l'ovvio favorito davanti a Nadal, con Federer che comincerà il suo 2020 direttamente agli Australian Open. I Fab Three saranno in campo per i Rally for Relief, l'esibizione sulla Rod Laver Arena di mercoledì per raccogliere fondi in favore della Croce Rossa down under (l'evento sarà trasmesso da SuperTennis). Intanto King Roger sta per diventare l'uomo da un miliardo di dollari: secondo Forbes il 38enne svizzero è già oltre i 900 milioni di dollari e nel 2020 supererà il fatidico tetto andando a far compagnia a Tiger Woods, Michael Jordan e al Paperone dei guantoni Floyd Mayweather.

Guido Frasca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA