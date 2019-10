Djokovic batte anche il dolore: vince in Cina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENNISUn rientro da imperatore. Djokovic ha confermato il suo feeling con lo swing asiatico: in passato ha vinto 6 volte a Pechino, 4 a Shanghai più il trionfo alle Atp Finals del 2008. Ora ecco Tokyo alla sua prima partecipazione al torneo della capitale del Sol Levante: 6-3 6-2 in finale contro John Millman, un tipo da prendere con le molle, che aveva già affrontato e battuto lo scorso anno agli US Open, quando nel momento più alto della sua carriera l'australiano aveva raggiunto i quarti mettendo alla porta Federer.Non c'era partita e il...