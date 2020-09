TENNIS

ROMA «Giocare una finale sulla terra rossa con o senza Rafa è diverso». Usa la sottile arte dell'eufemismo Novak Djokovic. Lui in finale agli Internazionali ci è arrivato anche quest'anno, Rafa Nadal no. E il fatto che il più forte giocatore sulla terra rossa della storia del tennis non sia della contesa, più che come diverso, suona come fa tutta la differenza del mondo. Ma Nole questo ovviamente non può dirlo per rispetto di Diego Schwartzman, che nei quarti ha eliminato proprio il fenomeno di Manacor e ieri si è ripetuto contro Denis Shapovalov, al termine di una semifinale epica. E allora meglio uscire dalle chiacchiere da sala stampa per parlare dell'impresa del numero del mondo e del tabellone romano che per la decima volta arriva a giocarsi una finale al Foro, sperando di cogliere il suo quinto successo. Non tanto per equilibrare la statistiche, quanto piuttosto per invertire un trend sfavorevole che lo accompagna ormai dal 2016. Dopo l'ultimo dei suoi trionfi capitolini contro Roger Federer, era il 2015, il serbo è arrivato in finale altre tre volte, perdendo sempre. Prima da Andy Murray, poi da Sascha Zverev e infine, lo scorso anno, proprio da Rafa Nadal. Il pronostico questa volta sarà nettamente dalla sua parte, per tutto: per classifica (1 contro 15), per bilancio dei precedenti (4-0), per freschezza (Djokovic ha avuto il pomeriggio per riposare, Schwartzman ha chiuso le tre ore e un quarto di battaglia contro Shapovalov quasi alle 23) e per stato di forma. Nel 2020 Nole ha solo vinto, 30 partite di fila senza sconfitta, 12 delle quali nel post lockdown, tra il torneo di Cincinnati traslocato a New York, gli Us Open e Roma. A sporcare la serie solo lo scivolone disciplinare di Flushing Meadows, con la squalifica per la pallata contro la giudice di linea. Uno stop che fa numero nelle statistiche ma che tecnicamente sconfitta sul campo non è.

IL TALENTO

Casper Ruud, in realtà, l'ha anche solleticata l'idea di essere il primo dell'anno a battere il fuoriclasse serbo. E lo ha fatto con cognizione di causa perché, nelle prima semifinale sul Centrale scaldato dal tifo, Djokovic ha dovuto faticare un bel po' per raddrizzare una partita che sembrava indirizzata verso il suo avversario. Il 21enne norvegese che si allena all'Academy di Rafa Nadal è partito a tutta, facendo subito il break al terzo gioco e mantenendolo - aiutato dall'ormai solito nervosismo di Djokovic (anche ieri un warning per una pallata maldestra) - fino a quando non si è trovato a servire per il set sul 5-4. Per due volte è arrivato al set point, ma il guerriero serbo lo ha respinto con perdite. Prendendosi quel game e i due successivi e causando la prima vera esplosione del ritrovato pubblico romano. Nel secondo set Ruud ha provato a restare a contatto e, anzi, nel terzo game, ha avuto anche quattro occasioni per strappare il servizio a Nole. Ma il numero uno del mondo ha tenuto ancora un volta e, nel giro di pochi minuti, è stato lui a scappare sul 5-2, gap dal quale il volenteroso figlio d'arte - autore dell'eliminazione di Matteo Berrettini - non è più riuscito a riemergere.

LA MARATONA

Per onestà intellettuale, è necessario partire da un dato di fatto: le due partite più belle di questa edizione degli Internazionali hanno avuto come protagonista Diego Schwartzman. Non può essere un caso. L'argentino, che sabato notte aveva festeggiato dopo aver domato la vis bellica di Rafa Nadal, ieri si è superato contenendo il tennis esplosivo di Denis Shapovalov dopo tre ore di battaglia in cui sono piovuti, da un lato e dall'altro, colpi vincenti di bellezza abbagliante. Ma giocare contro Schwartzman in questa versione è come giocare contro un muro. Con la differenza che il muro non è in grado di pescare gli angoli impossibili che trova lui. Il canadese le ha provate tutte: lo ha spinto fuori dal campo e lo ha chiamato a rete con la palla corta, lo ha costretto allo scambio estenuante e ha provato ad accorciare gli scambi con il serve&volley. Niente: Schwartzman non è mai uscito dalla partita. E, anzi, l'ha vinta dopo oltre tre ore di splendida battaglia 6-4 5-7 7-6 (4). I mille tifosi della sessione serale avranno benedetto le porte aperte.

Gianluca Cordella

