DIVERTENTE

VERONA Procede con un ritmo degno del marchio che negli ultimi anni ha registrato in Europa i più alti tassi di crescita il cammino della Seat sulla strada che il gruppo Volkswagen le ha indicato: diventare il punto di riferimento dell'intera galassia di Wolfsburg nello sviluppo della connettività e di nuove idee nel campo della mobilità sostenibile.

Coerente con questo impegno, il costruttore spagnolo ha bruciato le tappe, inaugurando la Casa Seat nel centro di Barcellona, aprendo sulle Ramblas il centro di sviluppo software Seat:Code che guida la trasformazione digitale dell'azienda, arricchendo il Centro sviluppo Prototipi di Martorell con le tecnologie più evolute, dalla realtà vituale alla stampa 3D.

Per non parlare del marchio Seat Mó, creato per gestire la mobilità sostenibile e integrata, affidata per l'ultimo miglio a veicoli elettrici a due ruote, ovviamente di produzione Seat, tra i quali abbiamo potuto provare il più recente: il monopattino a batteria eKickScooter 65 nel cui nome figurano i km di autonomia garantiti dalla batteria da 551 Wh, ricaricabile in 6 ore, che alimenta un motore da 350 W di potenza nominale che lo spinge fino a 20 km all'ora, consentendogli di superare pendenze fino a 20 gradi. Al prezzo, in Italia, di 799 euro.

Tecnologicamente evoluto, offre la scelta tra le modalità di marcia Eco, Drive e Sport e spicca per l'elevata capacità di recuperare energia in fase di frenata grazie al doppio freno, quello anteriore meccanico a tamburo e quello elettrico integrato nella ruota posteriore. Nel test ci ha convinto, dimostrandosi agile, scattante e divertente. Trattandosi sempre di monopattino, per quanto evoluto, è comunque consigliabile di evitare i colpi di testa (per non rischiare di rompersela), rispettando le regole e il buonsenso.

Il nuovo arrivato affianca il fratello minore Seat Mó eKickScooter 25, dall'autonomia come dice il nome più ridotta (la batteria è da 300 W), compensata dal minor tempo di ricarica (3,5 ore) e dalla velocità leggermente superiore (25 km/h). Insieme aspettano che l'anno prossimo si aggreghi alla famiglia il motorino elettrico eScooter 125.

Il test si è svolto a Verona nei giorni del Seat Music Award, il prestigioso evento che quest'anno, in edizione speciale, ha dato il via alla rinascita della grande musica dal vivo e in presenza, portando all'Arena oltre 50 big del panorama musicale italiano impegnati non a contendersi i consueti premi, ma a rimpinguare il fondo a favore degli oltre 450.000 lavoratori dello spettacolo alle prese con enormi difficoltà.

Giampiero Bottino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA