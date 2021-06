Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DIVERTENTETORINO Evoluzione di un progetto nato nel 2015, per il 2021 la Suzuki GSX-S1000 affila le sua armi, adottando oggi un design più moderno, un motore Euro5 più potente e una dotazione più ricca. Il nuovo faro a LED esagonali sovrapposti, le forme tese e slanciate del frontale, il nuovo serbatoio sviluppato verticalmente da 19 litri e il codino snello, ne impreziosiscono il look. Il telaio resta a doppia trave in alluminio e collega...