DIVERTENTEMONTE CARLO Il tempo passa ma i ricordi restano. Così come le strade che hanno fatto la storia del modello Alpine A110. Le denominazione non è casuale, palesando il forte legame che la vettura francese ha con le Alpi. Anche perché negli anni 60 le corse su strada, vale a dire i rally, avevano un forte appeal sia sulle Case costruttrici sia sul pubblico di appassionati. E se una vettura era in grado di vincere un rally come quello di Montecarlo, sarebbe passata certamente alla storia. E così è stato per la coupé francese, che si...