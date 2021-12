DIVERTENTE

JEREZ DE LA FRONTERA Performance ulteriormente migliorate e una maggiore facilità di guida per tutti i tipi di piloti. È con questo obiettivo che in Ducati hanno aggiornato la Panigale V4, proiettandola su un gradino ancora più alto sotto tutti i punti di vista. L'aerodinamica, figlia delle corse, fa uno step in avanti, con alette più compatte e sottili capaci di garantire un carico fino a 37 kg a 300 km/h.

Il motore Desmosedici Stradale da 1.103 cc di derivazione MotoGP è stato rivisitato ed eroga oggi 215,5 CV a 13.000 giri/minuto (+1,5 cv) e 123,6 Nm a 9.500 giri/minuto. Il cambio prevede nuovi rapporti (come in SBK), con la prima, la seconda e la sesta più lunghe. Il pacchetto elettronico si basa sulla piattaforma inerziale a 6 assi e i parametri di funzionamento sono legati a 4 riding mode di serie Race A, Race B, Sport e Street e ai sistemi DTC, DWC, DSC, EBC, gestibili attraverso la nuova dashboard dallo stile racing. Sono invece 4 le configurazioni del motore: Full, High, Medium e Low (Full e Low di nuova concezione). Migliora inoltre notevolmente l'ergonomia.

La sella ora adotta una conformazione più piatta e un rivestimento diverso, il serbatoio (che guadagna un litro in più di carburante) ha una forma più snella: dunque, si frena meglio e la postura è più naturale anche in piena piega. Il telaio Front Frame in alluminio sfrutta il motore come elemento portante, ed è abbinato al telaietto posteriore in magnesio e a quello reggisella in alluminio.

TRASMETTE PASSIONE

Capitolo sospensioni: sulla versione S troviamo una nuova forcella pressurizzata Ohlins NPX25/30 a controllo elettronico event-based, un mono Öhlins TTX36 e un ammortizzatore di sterzo Öhlins (sempre con sistema di controllo event-based); sulla standard, invece, ci sono una forcella Showa Big Piston Fork (BPF) da 43 mm, un ammortizzatore di sterzo Sachs e un mono Sachs, tutti completamente regolabili. L'impianto frenante prevede davanti pinze monoblocco Brembo Stylema a quattro pistoncini da 30 mm di diametro che lavorano su dischi da 330 mm all'anteriore, e dietro un disco singolo da 245 mm con pinza a 2 pistoncini. In sella la nuova V4 è ancora più bella da guidare. È veloce, frena fortissimo e ha un'anteriore che trasmette un gran feeling. Permette di entrare in curva fortissimo, ha un motore ancora più performante e il livello di personalizzazione è senza precedenti. Con lei il pilota esperto va ancora più forte, ma anche un amatore si gode un track day senza demolire il suo fisico. I prezzi: 24.590 euro per la versione standard e 29.990 euro per la S.

Francesco Irace

