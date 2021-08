Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DIVERTENTEINGOLSTADT Assetto ribassato e coppia aumentata, Torque Splitter e tre modalità di guida in più, sette in totale. Audi non aveva mai osato tanto con la compatta A3, nemmeno nella sua variante RennSport, ossia RS. Attesa per l'autunno, la vettura ha un'impostazione più bassa di 10 millimetri rispetto alla S3 e di 25 a confronto della stradale da cui deriva. La potenza dell'ultrapremiato turbo benzina da 2.5 litri è sempre di 400...