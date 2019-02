Disfatta di Sarri col City Il Siviglia strappa un pari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Altra disfatta del Chelsea: dieci giorni dopo i 4 gol incassati dal Bournemouth, per Sarri è arrivata l'umiliazione sul campo del Manchester City che ha travolto i Blues 6-0 (peggior sconfitta di sempre in Premier League) in una gara senza storia, griffata dalla tripletta di Agüero. All'Etihad il risultato si sblocca dopo 4 minuti grazie a Sterling, a segno sugli sviluppi di una punizione. All'8' entra in scena il Kun che si mangia un gol fatto, salvo riscattarsi 5 minuti dopo con un gran destro sotto l'incrocio che vale il raddoppio....