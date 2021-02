SCI

Guardando i tempi della prova cronometrata in vista della discesa maschile iridata di domani, ci sarebbero pochi dubbi sul fatto che Dominik Paris sia strafavorito per vincere il titolo. Del resto quando in classifica l'avversario più vicino paga più di un secondo e mezzo, significa che non c'è storia. Domme può quindi iniziare a festeggiare? Non esattamente: anzi, il campione azzurro era molto arrabbiato al termine della sua prova, che, come quella di molti altri, è stata caratterizzata da 3 salti di porta. Di conseguenza la classifica lascia il tempo che trova e conta pochino per capire le reali forze in campo, fermo restando che Paris già in superG aveva dimostrato di essere in condizione.

ARRABBIATO

Ma cosa è accaduto? La tracciatura della Vertigine, effettuata dall'ex campione austriaco Hannes Trinkl, prevedeva una serie di curve troppo angolate, che di fatto impedivano ai discesisti di fare il loro mestiere. «Non si può disegnare in questo modo la discesa di un Mondiale - aveva detto Paris, molto arrabbiato -. Abbiamo bisogno di curve aperte, non di girare». Molti altri big, a partire dallo svizzero Feuz, si sono lamentati allo stesso modo, tanto che nel pomeriggio Markus Waldner ha annunciato che per la seconda prova, prevista oggi, verranno effettuate delle correzioni. Il direttore di gara del circuito maschile ha spiegato che quel tipo di tracciatura era stata predisposta per offrire maggior sicurezza agli sciatori, in particolare prima e dopo il salto Vertigine, che nel superG aveva dato qualche problema. In sostanza l'obiettivo era diminuire la velocità, ma la cosa non ha funzionato e quindi oggi qualche porta verrà aperta. Dalle 13, quindi, si avrà un quadro più chiaro di quelli che potranno essere gli avversari di Paris, senza dimenticare che solo due tra Marsaglia, Schieder, Casse e Buzzi affiancheranno in gara domani il carabiniere della Val d'Ultimo e Innerhofer. Per loro, quindi, la prova odierna vale quanto una gara.

In precedenza, alle 11, sull'Olympia delle Tofane si disputerà la discesa femminile, gara che fino a due settimane fa era stata cerchiata in rosso dagli appassionati italiani; oggi, infatti, doveva essere il gran giorno di Sofia Goggia, che invece sarà obbligata a guardare la gara dalla tv, sempre che se la senta. Le favorite sono così Lara Gut-Behrami, che punta alla doppietta dopo l'oro in superG, e le austriache Tamara Tippler e Mirjam Puchner, piazzatesi ai primi tre posti in entrambe le prove disputate ieri, la prima accorciata e la seconda completa. In quest'ultima, quella che conta di più, nessuna delle quattro italiane presenti è entrata fra le prime 10, a conferma che oggi l'obiettivo podio appare decisamente complesso per Francesca Marsaglia, Laura Pirovano, Nadia Delago e Elena Curtoni. Erano iscritte alle prove anche Federica Brignone e Marta Bassino, che però si stanno allenando sulle nevi carniche dello Zoncolan, già entrato nel mito del ciclismo e protagonista anche al prossimo Giro d'Italia. In programma allenamenti di gigante assieme a De Aliprandini, Tonetti e Borsotti.

SOLE

Intanto arrivano buone notizie sul fronte meteo dopo i problemi d'inizio settimana perché, come riferisce Arpa Veneto, per diversi giorni il sole dovrebbe farla da padrone nella conca ampezzana, con aria inizialmente molto fredda, successivo rialzo delle temperature e nuovo abbassamento da giovedì. Ci sono quindi i presupposti per chiudere i Mondiali senza grandi sorprese meteorologiche, salvo gli imponderabili eventi atmosferici che a volte si celano dietro il gruppo delle Tofane o del Monte Cristallo.

Bruno Tavosanis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA