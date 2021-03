SCI

SAALBACH «Le condizioni non permettevano una gara regolare»: Dominik Paris ha reagito con spirito sportivo all'annullamento per nebbia della discesa libera 1 di Saalbach-Hinterglemm, recupero di Wengen, che pure l'azzurro stava dominando e che avrebbe significato la sua ventesima vittoria in coppa del mondo. Dopo un abbassamento della partenza e un primo rinvio, la gara ha preso il via sotto la neve quando la nebbia aveva aperto un momentaneo varco sulla pista salisburghese. Paris è sceso con il pettorale tre proprio quando in quota la nebbia era tornata per un attimo. Poi si è andati avanti sino alla prova del francese Johan Clarey, quando l'interruzione si è trasformata in cancellazione. Per convalidare una gara bisogna infatti che siano scesi almeno 30 concorrenti.

Paris intanto si era lasciato alle spalle oltre a Kriechmayr anche tutti i concorrenti più pericolosi, a partire dallo svizzero Beat Feuz sino all'austriaco Vincent Matthias Mayer. Gli ultimi due sono rivali per la conquista della coppa di disciplina. Se la gara di Saalbach, come sembra, non verrà recuperata, restano solo altre due prove in calendario. E Feuz ha 406 punti contro i 358 di Mayer ed i 228 di Paris. Oggi altra discesa.

