DISATTENZIONI FATALI CALVARIO PER L'UDINESE

L'Udinese cade ancora. Lo fa per la sesta volta consecutiva come non succedeva dal torneo 1961-62 conclusosi con la mesta retrocessione dei bianconeri in B allora allenati da Alfredo Foni. Quella contro l'Atalanta che ha dimostrato una volta di più di avere le carte in regola per ritornare in Europa, è stata una sconfitta (quasi) annunciata, nel senso che concedere al forte avversario elementi come Fofana, Behrami, Barak, Hallfredsson e Lasagna è troppo, lo sarebbe stato anche affrontando l' avversario meno forte. Un capitombolo però...