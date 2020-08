FORMULA 1

Il solito dominio Mercedes e una Ferrari mai così brutta nell'era ibrida da otto anni a questa parte. Eccola qui la sintesi della lotta per la pole nel tempio della velocità a Spa-Francorchamps in vista del Gp del Belgio di oggi (15,10 Sky, 18 differita in chiaro su Tv8): non accadeva dal lontano 2012, era il Gp di Valencia, che entrambe le monoposto del Cavallino (allora c'erano Alonso e Massa) non accedessero alla top 10 della Q3. Questa volta Charles Leclerc e Sebastian Vettel (rispettivamente 13° e 14° sulla griglia di partenza) sono stati bocciati e superati anche da diversi team minori dopo essersi qualificati a fatica anche per la Q2.

Guardando a quanto successo nell'ultima manche delle qualifiche, a prevalere come al solito Lewis Hamilton che scatterà davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas grazie ad un giro monstre: il campione del mondo ha conquistato la pole position con uno strabiliante 1:41.252, che gli vale anche il record della pista. A completare la prima fila tutta Mercedes ci ha pensato il finlandese Bottas ottimo secondo (+0511), mentre in seconda si sono piazzati la Red Bull di Max Verstappen e la Renault di un bel Daniel Ricciardo.

Una pole da primato che Hamilton ha voluto dedicare a Chadwick Boseman, l'attore celebre per aver interpretato il supereroe Black Panther, scomparso a 43 anni a causa di un tumore.

«Non è stato semplice trovare la concentrazione con questa notizia che mi pesava sul cuore - ha ammesso Hamilton - Ho cercato di lavorare alla perfezione anche qui, l'ho fatto per la nostra gente e per lui, per quello che ha fatto con i supereroi, mostrando a tanti giovani cosa è possibile».

Dopo il disastro nelle qualifiche in casa Ferrari si spera nella pioggia, attesa per il Gp, per poter migliorare in gara: «Situazione difficile. Non c'è dubbio - ha detto il team principal Ferrari, Mattia Binotto - Non sono contento. Non siamo contenti come non lo può essere nessuno dei tifosi. Poi si tratta di capire e guardare avanti. Già nelle prove libere ci siamo trovati in difficoltà con macchina. Non riuscivamo a far funzionare le gomme. I piloti non hanno mai avuto fiducia e non si sentivano in fiducia con la macchina. Il weekend è partito in salita. Abbiamo cambiato in tutti modi la macchina per oggi. Dal set-up, al bilanciamento al giro di uscita prima di lanciarci, ma non siamo arrivati dove volevamo. C'è qualcosa che ci sta sfuggendo questo weekend».

