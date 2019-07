Disastro Ferrari: Vettel ultimo, Leclerc decimo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA 1HOCKENHEIM Dalle emozioni in rosso targate Mick Schumacher, al volante della Ferrari 2004 del celebre papà, alla grande delusione per il doppio ko tecnico in qualifica per le vetture di Maranello. È un sabato un po' dolce e molto amaro per la Rossa e i suoi tifosi ad Hockenheim. Dopo il batticuore amarcord per le evoluzioni di Schumi Junior, il popolo del Cavallino deve assistere all'ennesima pole della Mercedes di Lewis Hamilton che ha vita facile grazie ai problemi che hanno appiedato prima Sebastian Vettel (partirà ultimo) e...