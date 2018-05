DISASTRO DUCATI MARQUEZ VOLA IANNONE TERZO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MOTO GPIl disastro (sportivo) della Ducati è servito al 18° giro del GP di Spagna, quando le due Rosse di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo sono inaspettatamente in lotta per il secondo posto con Dani Pedrosa, mentre Marc Marquez, in testa alla gara, è un puntino all'orizzonte. Al tornante Dry Sack, uno dei due punti del circuito andaluso dove è possibile sorpassare, Dovizioso attacca Lorenzo ma il romagnolo ritarda la frenata e allarga la traiettoria. Il maiorchino, a sua volta leggermente largo, va per infilarsi all'interno di Dovizioso e...