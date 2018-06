Diritti tv, Sky torna in gioco Mediapro rilancia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE TRATTATIVEBocciate le garanzie di Mediapro, la Lega Serie A archivia il contratto con gli spagnoli e apre una nuova fase per la vendita dei diritti tv del campionato. Iniziano le trattative private, che nel minimo tempo (l'obiettivo è vendere il 13 giugno) devono fruttare il massimo ricavo possibile. Torna in corsa Sky, e sono un'incognita Perform, Tim e Mediaset. Il prezzo minimo è fissato a 1,1 miliardi di euro, 50 milioni in più rispetto al bando naufragato per l'inadempienza di Mediapro. Che è pronta a rilanciare pareggiando la...