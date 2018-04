Diritti tv: Sky ottiene lo stop del bando

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LEGA DI SERIE AMILANO Si fa sempre più intricata la vendita dei diritti tv della Serie A, con un nuovo fronte legale aperto. Sky ha infatti ottenuto una sospensione d'urgenza del bando di Mediapro fino al 4 maggio, concessa nel giro di due giorni dal Tribunale di Milano di fronte ai dubbi sollevati sabato dagli avvocati dall'emittente satellitare. I tempi si allungano e l'atmosfera si surriscalda. «L'unico che sarà danneggiato è il calcio italiano - dicono da Mediapro -, non crediamo che situazioni come questa siano buone per la sua...