ROMA La serie A guarda sempre più al futuro. La pandemia ha fatto emergere in maniera lampante le criticità del sistema. Ecco perché per la prima volta nel bando dei diritti tv viene nominato il canale della Lega. Chi volesse manifestare il proprio interesse come partner per creare il canale dovrà garantire alla Lega 1,15 miliardi di ricavi annui, considerando anche la raccolta pubblicitaria: da stabilire poi la distribuzione. Ma l'opzione di trasmettere tutto il campionato resta comunque l'ultima ratio.

Ieri è stato pubblicato il bando, la Lega punta a incassare almeno 1,15 miliardi di euro a stagione dai diritti tv domestici del triennio 2021-24 rispetto agli attuali 973 milioni. Un obiettivo ambizioso. Per qualcuno mettere l'asticella così in alto sarebbe funzionale proprio alla creazione del canale. Di fatto nel caso in cui non si dovesse raggiungere la cifra stabilita tramite l'asta, la Legge Melandri consente la commercializzazione dei diritti. Di fatto un via libera per il canale tematico. Il presidente Dal Pino e l'ad De Siervo puntano a far crescere la serie A, soprattutto se dovessero entrare nel mercato anche Amazon e Tim. Quanto ai broadcaster, la Serie A ha previsto due diverse modalità di vendita, per piattaforma e mista. Nel primo caso, sono previsti tre pacchetti con tutte e 380 le partite per satellite (prezzo minimo 500 milioni l'anno), digitale terrestre (400 milioni) e internet (250 milioni) ma quest'ultima in co-esclusiva con il Canale. Per la vendita mista, invece, saranno tre i pacchetti: uno con 266 partite in esclusiva per satellite, digitale e internet (750 milioni), uno da 114 partite sempre per satellite, digitale e internet (250 milioni) e uno da 114 partite solo per internet (150).

