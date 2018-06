Diritti tv, Mediapro con le ore contate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LEGA SERIE AROMA Mediapro ha davvero le ore contate. Domani a mezzanotte l'agenzia spagnola sarà il passato, dopo che il 5 febbraio si era aggiudicata i diritti televisivi della serie A del triennio 2018-2021 - con il ruolo di intermediario indipendente - con un'offerta da 1.050 milioni di euro. Non avendo per tre occasioni presentato la fideiussione, che vale come garanzia, di 1.2 miliardi di euro (iva compresa), i catalani sono stati dichiarati inadempienti dall'assemblea della Lega serie A del 28 maggio all'unanimità: 17 voti su 17. Con...