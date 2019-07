CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DIRITTI TVIl canale della Lega serie A è ancora sul tavolo, ma l'offerta presentata da MediaPro - molto allettante per alcuni, ma con qualche ombra - non è stata ritenuta sufficientemente sicura da portare i club a un'approvazione immediata dell'accordo con gli spagnoli. La votazione sulla proposta del colosso iberico-cinese, dunque, non c'è stata. E l'unico voto partorito dall'assemblea della Lega serie A è quello che approva all'unanimità il documento che dà mandato al presidente Gaetano Miccichè e all'amministratore delegato Luigi De...