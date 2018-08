DIRITTI TV DAZN SCALDA I MOTORI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RIVOLUZIONE DIGITALEInizia l'era di Dazn in Italia. Il servizio di sport in streaming e on demand è stato lanciato ieri a Milano, alzando il velo sui contenuti che verranno trasmessi nella prossima stagione e i volti che commenteranno i match. La nuova piattaforma, infatti, ha acquisito i diritti per diversi eventi: si va dalla Liga spagnola alla francese Ligue 1, passando per la coppa Libertadores, Fa Cup e Nhl di hockey. A questi diritti si aggiungono quelli del calcio italiano: 114 match in esclusiva a stagione di Serie A e tutte le 462...