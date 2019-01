Direzione rigida, Dutto fermato: «Ci perde la Dakar, non torno più»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RALLYLa favola dakariana di Nicola Dutto non avrà il lieto fine, colpa del cattivo che in questo caso è rappresentato dall'organizzazione del raid che si tiene in Perù. La corsa del piemontese, il primo pilota paraplegico a disputare la Dakar tra le moto, è finita prima dell'inizio della quinta tappa, da Moquegua ad Arequipa. La direzione gara è caduta in un equivoco, ancora prima che in un eccesso di zelo, fermando il pilota della Ktm: «A perderci è la Dakar si è sfogato Dutto - andrò a correre altrove. Se i Tg e la stampa hanno...