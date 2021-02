CORTINA Sarà uno spettacolo prettamente televisivo la cerimonia di apertura dei Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021, che andrà in onda alle 18 su RaiDue, per la durata di 75 minuti. Le disposizioni di sicurezza sanitaria impongono che si svolga a porte chiuse, così come le gare, che iniziano domattina, sulla pista Olympia delle Tofane. Milioni di spettatori, collegati in diversi Paesi nel mondo, seguiranno i discorsi ufficiali delle autorità sportive, dei presidenti della Federazione internazionale sci e della Fisi italiana, intervallati con le esibizioni di cantanti e brani musicali. Protagoniste le Dolomiti, con spettacolari immagini che avranno una funzione promozionale turistica. Ci sarà la cultura veneta, con il carnevale di Venezia, con un omaggio a Verona e all'Arena, luoghi della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali 2026. Ci sarà la storia, la secolare tradizione dello sci a Cortina, culminata con le prime Olimpiadi in Italia nel 1956. C'è attesa per l'esibizione di Gianna Nannini, che torna a firmare un grande evento sportivo nazionale, dopo le Notti magiche di Italia 90. Assieme a lei sul palco gli artisti Francesco Gabbani, Francesco Montanari, Alfa, Andrea Casta, Jacopo Mastrangelo. Ci sarà spazio per la cultura locale, con la Banda d'Ampezzo e le ragazzine di Danza e dintorni.

