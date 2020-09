DINAMICHE

WOLFSBURG La best seller che si fa in tre è ibrida: la Volkswagen Golf numero 8 arriva sul mercato sia plug-in sia a 48 Volt dopo aver debuttato con i motori convenzionali, seppur a singhiozzo per effetto della pandemia. Come ricaricabile è offerta in due varianti, una ad alte prestazioni, la Gte da 245 cavalli, e la eHybrid da 204. Entrambe sono alimentate dallo stesso turbo benzina da 1.4 litri da 150 cavalli abbinato all'unità elettrica da 115 accoppiata ad una batteria maggiorata, che adesso è di 13 kWh (3 ore e 40 minuti per un rifornimento completo) contro i 9 di prima. In Italia entrambi i modelli alla spina sono di serie con la trasmissione automatica Dsg a sei marce. La differenza nelle prestazioni è legata alla differente gestione del motore a zero emissioni quando funziona assieme a quello termico. Di qui la quarantina di cavalli in più della Gte, che assicura anche 400 Nm di coppia contro i 350 della eHybrid. La velocità massima della prima è di 225 orari, 220 per la seconda.

DECLINAZIONI DIFFERENTI

Nello spunto, le due declinazioni si distinguono in maniera più significativa: 6,7 secondi per passare da 0 a 100 all'ora anziché 7,4. Ma chi pensa di impiegare la Golf alla spina per i lunghi viaggi la eHybrid è quasi una gran turismo con i suoi 870 chilometri di percorrenza massima (1,7 l/100 km di consumo nel ciclo Nedc, che scende a 1,6 nella migliore delle omologazione Wltp). Si tratta di un'autonomia decisamente superiore a prima, quando si fermava a 760 chilometri. E il raggio d'azione a zero emissioni passa da 47 a 80 chilometri. Sfruttando al meglio il navigatore ed il cruise control, il sistema di guida predittiva consente di migliorare le prestazioni ambientali del modello. Non solo consiglia al conduttore quando alzare il piede dall'acceleratore (avvisando nel contempo di non dare gas perché si avvicinano un incrocio, una curva o un nuovo e più basso limite di velocità), ma permette anche di evitare di incorrere in sanzioni per le violazioni al Codice della Strada. Suggerisce anche di chiudere il finestrino per migliorare l'aerodinamica. La guida è senz'altro meno briosa, ma resta altamente divertente (figurarsi con 204 cavalli!). E chi è attendo all'ambiente non può che apprezzare impostazioni più prudenti. La variante più spinta, la Gte, è decisamente interessante quando si vogliono effettuare sorpassi azzardati: è piacevolmente rassicurante spingere sul pedale e avvertire come il sistema vada a rastrellare l'intera coppia. Peraltro, i comandi della eHybrid si fanno apprezzare di più rispetto a quelli più ambiziosi della Gte, accreditata di una percorrenza massima di 745 chilometri, dei quali 62 in modalità puramente elettrica.

Le Golf a 48 Volt sono caratterizzate dal logo eTsi e sono state sviluppate sui motori sovralimentati a tre cilindri da 1.0 litri ed a quattro cilindri da 1.5. Il primo, che potrebbe diventare quello montato sulla best seller ibrida più venduta, almeno in Italia, assicura 110 cavalli e avvicina i 20 chilometri al litro di percorrenza. L'altro è declinato su due livelli di potenza: uno da 150 cavalli già disponibile, l'altro da 131 che arriverà in seguito. Gli ingegneri di Volkswagen hanno adottato l'alternatore-starter a 48 Volt con comando a cinghia e una batteria agli ioni di litio che, appunto, ottimizzano le prestazioni riducendo i consumi di circa il 10%.

VIAGGIA VELEGGIANDO

Le unità Tsi elettrificate dispongono del sistema di recupero dell'energia e permettono il cosiddetto veleggiamento, ovvero di viaggiare per inerzia con il motore termico spento. Significa che l'accumulatore alimenta anche l'elettronica di bordo ed altri sistemi, a cominciare da freni e servosterzo. I prezzi, sconti e incentivi esclusi, non sono esattamente popolari, ma si tratta pur sempre della best seller. Per il modello di ingresso della Golf a 48 Volt servono almeno 28.800 euro, per la eHybrid ne occorrono 38.100 mentre per la Gte ne sono necessari 43.400. Di sicuro c'è una Golf per ogni esigenza.

Mattia Eccheli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA