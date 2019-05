CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DINAMICHETORINO Gli obiettivi raggiungibili sul mercato sono tutti da verificare e non mancano le incertezze legate alle politiche anti-diesel e a una certa disaffezione per i veicoli monovolume. In casa Renault ne sono consapevoli, ma il progetto era stato deliberato prima che venisse dichiarata l'inspiegabile guerra al più efficiente e pulito dei motori a combustione interna, e dunque si va avanti con il lancio del nuovo propulsore 1.7 dCi declinato nelle potenze di 120 e 150 cv e destinato a Scenic e Grand Scenic di quarta generazione:...