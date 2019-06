DINAMICA SIENA Aggiunge un pizzico di sportività lasciando invariate le

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DINAMICASIENA Aggiunge un pizzico di sportività lasciando invariate le sue doti di comfort e versatilità, per stuzzicare un pubblico più attento al design e alle prestazioni. La nuova generazione della R 1250 R (ha debuttato nel 2015) non tradisce il DNA che l'ha resa celebre e appetibile ma sfoggia per il 2019 un look più dinamico e monta il nuovo motore boxer preso in prestito dalla cugina best seller R 1250 GS. Il listino parte da 14.950 euro, in 4 versioni (Base, HP, Exclusive e Option 719), tutte caratterizzate da un kit estetico...