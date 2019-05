CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DINAMICAMONACO DI BAVIERA Volere è potere. La nuova Mercedes Cla Coupé è una Cls in miniatura con tanto di Esp tarato espressamente. La seconda generazione presenta linee aggiornate e proporzioni più equilibrate, è più grande e tecnologica ed assicura un piacere di guida che non fa rimpiangere la sorellona maggiore, rispetto alla quale costa meno della metà. Non a caso il modello è quello con i clienti più giovani in assoluto, soprattutto negli Stati Uniti, dove con i suoi 4,69 metri è praticamente una compatta. In Europa i 4,8...