Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DINAMICABARCELLONA Cambiare dentro, e non darlo troppo a vedere. È questa la ricetta scelta per la Jaguar E-Pace che, a solo 4 anni dal suo debutto, cambia completamente passando ad una nuova piattaforma, ma mantiene fondamentalmente lo stesso stile offrendo però novità tecniche sostanziali.A fare da base alla piccola Jaguar c'è infatti la Premium Transverse Architecture, non cambia la lunghezza (4.395 mm), ma aumenta lo spazio per i...