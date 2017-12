DIMISSIONI E HACKER NUOVA BUFERA FIR

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYHacker in azione alla Fir? La Federazione italiana rugby come la Casa Bianca e il Russiagate; gli uomini del presidente Alfredo Gavazzi nel mirino come quelli di Donald Trump?SCENARIO DA SPY STORYLa scenario da spy story tra le nazioni e gli uomini più potenti del mondo poco si addice alle misere vicende ovali. Ma lo evoca quanto capitato ad Antonio Luisi. Uomo forte di Gavazzi e suo vice nel suo precedente mandato, ora presidente del comitato regionale del Lazio. Luisi è decaduto, sfiduciato dalla vicepresidente e da tre consiglieri:...