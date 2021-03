(ld) Il momento magico di Schio continua: dopo il trionfo in Coppa Italia a Bologna, in finale contro Venezia, il Famila domina un altro derby, quello di campionato contro San Martino di Lupari (72-46). E in questo modo aggancia al comando l'Umana Reyer. Un primato in coabitazione che però ha almeno un paio di asterischi: da un lato, Schio ha il vantaggio nello scontro diretto, ma dall'altro Venezia ha disputato una partita in meno, dato che il match del 22° turno in casa della terza in classifica Ragusa è stato rimandato al 31 marzo, per favorire gli impegni europei della squadra di Giampiero Ticchi. Ieri, la Reyer ha viaggiato alla volta di Sfantu Gheorghe, in Romania, sede della bolla di Eurocup donne: domani Venezia sfiderà le polacche del Gorzow negli ottavi di finale, e vincendo troverà nei quarti, sempre in Romania, la qualificata di Gernika Bizkaia-Sepsi SIC.

Schio ottiene il 20° successo in campionato grazie alla difesa che nei primi tre quarti limita San Martino di Lupari a 27 punti, contro i 55 segnati dal Famila. André fa la differenza in area con 16 punti uscendo dalla panchina prendendosi così il proscenio lasciato dall'mvp di Coppa Italia, Gruda, per una volta in singola cifra ma brilla anche Harmon con 14 punti e 7-7 al tiro. Per le ospiti, nessuna giocatrice chiude in doppia cifra, un simbolo delle difficoltà del Fila contro la miglior difesa del campionato. Tra le inseguitrici, la Virtus Bologna aggancia Ragusa a quota 32 ma le siciliane devono recuperare ben tre partite grazie al +34 (62-96) a Battipaglia orchestrato da Begic (24). San Martino di Lupari viene raggiunta al settimo posto da Costa Masnaga, che espugna Sassari (73-78) grazie ai 20 di Del Pero. In A2, la finale di Coppa Italia premia Crema, che sconfigge Udine (73-60) con 24 di Nori. Le lombarde si confermano imbattibili nel trofeo, conquistato per il quarto anno consecutivo.

