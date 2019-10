Dietrofront di Preziosi: sfuma Guidolin, resta Andreazzoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GENOVA Se Atene piange Sparta non ride. Se la Sampdoria è in fondo alla classifica e vive momenti di incertezza societaria e tecnica, il Genoa non è da meno. Da tempo Massimo Ferrero ed Enrico Preziosi sono disposti a favorire, alle loro condizioni, il passaggio di proprietà. Oggi sono accomunati anche dalle difficoltà di una classifica estremamente complicata, figlia di un calendario complicato con tante partite difficili ma, soprattutto per la Samp, anche di lacune di formazione. La rotta scelta per uscire da questa giungla, però,...