Diecimila bimbi sugli spalti a San Siro

Saranno oltre 10mila i bambini e ragazzi presenti a San Siro sabato sera per il terzo anticipo di giornata Inter-Sassuolo (20.30, dopo RomaTorino alle 15 e Udinese-Parma alle 18). In seguito alla squalifica del Meazza per i fatti di Inter-Napoli (26 dicembre), il club nerazzurro aprirà il primo anello ai giovani grazie all'ok da parte della Figc. Ad assistere alla gara saranno presenti bambine e bambini del network Scuole Calcio Inter, del Csi e delle scuole milanesi, oltre ai ragazzi e ragazze dei progetti Io Tifo Positivo', Quarta...