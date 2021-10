Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Dieci anni dopo è come se Marco Simoncelli sia ancora in mezzo a loro, a Misano, il circuito che ora prende il suo nome. Nessuno come papà Paolo può raccontarci il vuoto che il Sic ha lasciato e come viene riempito ancora dall'amore e dalla passione dei tifosi.Quanto è forte e come la vive?«Marco è rimasto nel cuore delle persone, è come incontrarlo tutti i giorni tra la gente. Vedere il pellegrinaggio nella Galleria del Sic a Coriano...