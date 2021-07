Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TIRO A VOLOTOKYO La dea della caccia non smette di frantumare piattelli e di calcare il podio olimpico. Cinque anni dopo, mamma Diana Bacosi è ancora sulla linea di tiro a duellare con atlete più giovani di lei. Ha 38 anni, un figlio di 12, ma non ne vuol sapere di mollare. Così l'argento dello skeet che le penzola al collo ha un sapore ancora più bello dell'oro di Rio 2016. «Avevo voglia di confermarmi, di far vedere che sportivamente...