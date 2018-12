CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Di solito, quando smettono di giocare, i calciatori più famosi ricevono un incarico presso la società di appartenenza o comunque in un'organizzazione calcistica e continuano una carriera che li ha resi popolari. Questo non è successo ad Alessandro Del Piero, veneto di nascita, che stranamente, quando ha smesso di indossare la maglia bianconera e concluso un percorso assolutamente glorioso con la Juventus non è stato subito inserito, com'era previsto da tutti, tra i dirigenti della società. Del Piero attualmente fa molto bene il...