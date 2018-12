Di Francesco si gioca il posto «Non scappo, ci sono abituato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CRISIROMA Confermato o esonerato. Eusebio Di Francesco non ammette una terza via nel suo percorso da allenatore della Roma. L'abruzzese non farà passi indietro, non presenterà le dimissioni perché «io sono abituato ad affrontare le cose e a non scappare». Questa sera all'Olimpico lo attende l'impegno più delicato da quando siede sulla panchina giallorossa. La squadra è reduce da tre sconfitte e due pari nelle ultime cinque partite giocate tra campionato e Champions League, e se anche col Genoa dovesse andar male difficilmente...