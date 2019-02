Derby spettacolo al Taliercio, il Famila aggancia l'Umana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

A1 FEMMINILEIl massimo campionato donne ha consumato ieri la giornata n. 16, con il match clou al Taliercio per il derby veneto tra l'Umana Venezia prima della classe e il Famila Schio secondo con 2 punti di ritardo ma con una partita in più. Le attese non sono andate deluse, spettacolo tra le lagunari e le scledensi doveva essere e così è stato. Hanno vinto le ospiti 81-74 che hanno operato l'aggancio con sorpasso ribaltando il -5 dell'andata (67-62). Il Famila spinge in avvio e mantiene un leggero vantaggio, 21-15 al 10', 41-39 al riposo...