DERBY CHE VALE PIÙ DELLA COPPA

Il rugby assegna domani il primo trofeo della stagione, la Coppa Italia. Lo fa con una finale inedita, ma che allo stesso tempo non poteva proporre miglior accoppiamento per tradizione, rivalità, passione, interesse dei tifosi.

Alle ore 15 allo stadio Battaglini di Rovigo, in diretta streaming sul Facebook della Fir e secondo le previsioni meteo sotto la pioggia, si sfideranno FemiCz Rovigo e Argos Petrarca Padova. Il vero derby d'Italia (più di Benetton-Zebre) giocato interrottamente dal 1948. Solo in campionato per 166 volte. Sommando coppe e amichevoli (che amichevoli non sono mai) circa 200. È una partita tanto speciale da assegnare dal 2013 a ogni sfida un trofeo, l'Adige Cup, rimesso in palio la volta successiva. «È la nostra Calcutta Cup - spiega il dirigente ed ex presidente petrarchino Enrico Toffano - Una coppa del genere non ce l'ha nessun altro nel rugby italiano. È la sintesi della nostra storia, rivalità, radici e cultura. È la cosa della mia presidenza di cui vado più fiero, essendone stato l'ideatore in occasione del 150° derby insieme al collega rodigino Francesco Zambelli e a un altro appassionato. Più fiero anche degli scudetti vinti».

LA PRIMA VOLTA

Se l'Adige Cup è un consuetudine, la Coppa Italia per Rovigo-Petrarca è una primizia. Mai prima si erano trovate di fronte in una finale in 53 anni di vita e 33 edizioni disputate (la competizione è stata sospesa in 4 differenti periodi). Ciò dà valore alla sfida e al trofeo. Si doveva giocare in campo neutro, il Petrarca ha accettato di farlo nella tana dei rivali per renderla un evento con gli spalti affollati e non semideserti come sarebbe capitato altrove. Perché, è triste dirlo ma è la verità, a livello domestico come lo chiama la Fir ormai solo Rovigo (e a fatica) è in grado di garantire un pubblico pagante decoroso. La prevendita è a quota 1.110 biglietti. L'obiettivo sono i 3.000 spettatori. Se raggiunti, senza azzurri, stranieri o campioni di spicco da vedere, non sfigurerebbero rispetto ai 4-5.000 mila attesi a Treviso domani alla stessa a Benetton-Leinster di Champions cup, gara della massimo competizione con due squadre zeppe di internazionali e stelle. Sarebbe la dimostrazione dell'importanza per il movimento delle piazze storiche e della tradizione rispetto alle illusioni della moderni. E la dimostrazione di un Veneto, da sempre motore del nostro rugby, capace di creare interesse e riempire stadi con due eventi in contemporanea a cento chilometri di distanza. Una prova generale per la seconda franchigia di Pro 14, chiesta ufficialmente proprio dal Petrarca e a cui si accoderebbe volentieri Rovigo, ma che la Federazione probabilmente mai concederà.

Per quanto riguarda la partita, Rovigo ci arriva da primo e imbattuto in campionato rispetto alle due sconfitte di Padova, ma nessuno lo ritiene favorito. «È una gara da 50 e 50, non esistono favoriti in un derby di finale» dice secco Edo Lubian, giocatore simbolo rossoblù. Uno dei tre domani in campo, insieme ad Andrea Bacchetti (Rovigo) e Alberto Chillon (Padova), che c'era nel del 2011. Quando il Petrarca venne a vincere la finale scudetto al Battaglini per 18-14 contro un Rovigo allora sì favorito. «La partita farà capire a che livello sono arrivale le squadre nella prima parte di stagione in vista della seconda parte decisiva per il campionato - dice il capitano dell'Argos Andrea Trotta - Inoltre è una finale, i ragazzi a Padova hanno iniziato a sentirne il peso». Figurarsi a Rovigo dove «non vediamo l'ora sia sabato» conferma capitan Matteo Ferro.

TABÙ E PRIMATI

Anche perché la FemiCz ha due tabù da sfatare. Non ha mai vinto una Coppa Italia a differenza del Petrarca (due). È abbonata alle sconfitte in finale: 6 su 7 fra campionato e coppa nell'ultima decade, 3 su 4 proprio al Battaglini. Il Petrarca ha invece un primato da difendere: 3 finali con Rovigo, compreso il tragico spareggio del 1977, e 3 vittorie. Chi la spunterà?

Ivan Malfatto

