Derby al Cittadella, passano Venezia, Chievo e Sudtirol

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COPPA ITALIAErano 7 le squadre del Nordest impegnate ieri nel 2. turno di Coppa Italia dopo l'eliminazione di Vicenza e Adriese nel turno iniziale. Escono Triestina, Padova e Pordenone, avanti Venezia, Chievo, Cittadella e Sudtirol. Primo a scendere in campo e passare è stato il Venezia del nuovo mister Dionisi col patron Tacopina in tribuna al Penzo: inizio promettente col neo acquisto Franco Zuculini (ex Bologna) in gol dopo soli 3', ma il Catania pareggia al 42' con Silvestri. Nella ripresa all'11' gran gol su punizione di Mattia Aramu che...