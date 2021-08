Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SERIE BIl Nordest non ha più il record di squadre, in serie B. Il Venezia è salito, il Chievo neanche ripartirà dalla serie D, perchè nessuno ha presentato offerte. Restano il Cittadella, ieri sera vittorioso sul Vicenza, 1-0, e il Pordenone, sconfitto a Lignano Sabbiadoro dal Perugia. Il Citta, dunque, non ha più Venturato, era il tecnico più fedele del calcio italiano di vertice, con 6 stagioni di fila in granata, ora la fascia passa...