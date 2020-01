LA STRACITTADINA

ROMA È un derby al veleno. La stracittadina fra Roma e Lazio si porta sempre dietro il proprio carico di scorie: questa volta a guastare il clima è arrivato lo striscione esposto da alcuni tifosi biancocelesti con l'immagine di una sedia a rotelle e la scritta Zaniolo come Rocca, Zoppo de Roma. Il talento giallorosso, fermato da un grave infortunio al ginocchio, era stato già stato preso di mira dai supporter laziali con cori allo stadio. Stavolta l'insulto mette insieme il giovane attaccante e Francesco Rocca, l'icona romanista che a causa di un grave infortunio al ginocchio sinistro fu costretto a un calvario di cinque operazioni prima dello stop definitivo.

REAZIONI

Gli addetti di Trigoria già nelle prime ore della mattinata avevano rimosso lo striscione choc, che alla vigilia del derby sembrava rimandare a un'altra scritta, appunto contro Rocca Kawasaki che nel 1979 innescò la sconsiderata reazione della curva sud con il razzo che colpì a morte Vincenzo Paparelli. La violenza verbale dei tifosi bianconcelesti ha fatto insorgere la figlia di Rocca, Chiara: «Mi fate schifo non in quanto laziali ma in quanto esseri umani - lo sfogo su Facebook -. Non si tratta di Roma e Lazio, quello che è stato scritto stanotte fuori Trigoria va ben oltre. Sciacquatevi la bocca e vergognatevi». La Questura ha predisposto un piano sicurezza con 1200 agenti, bonifiche, divieti e controlli per evitare i contatti tra le tifoserie.

Per quanto riguarda la partita, Inzaghi, che incalza l'Inter in classifica, assicura che non firmerebbe per il pari: «Giochiamo sempre per vincere, serve la massima lucidità». Fonseca cerca il riscatto dopo la pesante sconfitta in Coppa Italia contro la Juve: «Il derby è una gara speciale, siamo motivati. Vincerà chi gioca meglio». Formazioni: la Lazio recupera tutti i titolari, Correa dovrebbe affiancare in attacco Immobile; i giallorossi, bersagliati dagli infortuni, ritrovano Perotti e Pastore che andranno in panchina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA