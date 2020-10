CICLISMO

La Porto Sant'Elpidio-Rimini di 182 km era stata sottolineata in rosso da tutte le ruote veloci del Giro d'Italia. Volata è stata e nella corsa rosa 2020 lo sprint ha un solo nome, Arnaud Demare, che si conferma ingiocabile per gli avversari andando a conquistare il quarto successo in undici tappe, eguagliando quanto fece nel 1982 il mito del ciclismo francese Bernard Hinault.

Dopo la fuga vincente di martedì, Peter Sagan deve accontentarsi del secondo posto davanti a Hodeg e a Consonni, che effettua la volata visto che il suo capitano Elia Viviani era finito a terra dopo essere stato tamponato da una moto al seguito. Il veronese vive così l'ennesima difficile giornata di questo Giro, chiudendo decimo davanti agli altri veneti Andrea Vendrame e Giovanni Lonardi.

Ieri si è fatto vedere anche Fabio Mazzucco, il più giovane del gruppo con i suoi 21 anni e mezzo; il padovano di Conselve ha dato vita alla fuga di giornata assieme a Mattia Bais (il trentino formatosi nel Cycling Team Friuli), Marco Frapporti e al belga Sander Armee. Quattro minuti il vantaggio massimo, con il gruppo che ha sempre tenuto sotto controllo la situazione, ma per Mazzucco e la Bardiani Csf Faizanè è stata una ghiotta occasione per guadagnare visibilità: «Sono contento di essermi testato in fuga al mio primo Giro d'Italia - dice il ragazzo cresciuto nella Trevigiani -. Essendo il più giovane in gara, devo anzitutto valutarmi e crescere, di conseguenza andare in fuga era importante anche per questo».

Tutto invariato in classifica generale, con il portoghese Joao Almeida per il nono giorno in maglia rosa. Intanto l'umore nel gruppo non è certo dei migliori, inevitabile dopo le 8 positività comunicate martedì e il ritiro di due squadre. Il timore è che al prossimo giro di tamponi, in programma tra domenica sera e lunedì mattina in Friuli, il numero dei contagiati possa aumentare, mettendo a rischio lo svolgimento dell'ultima settimana. Ecco perché, a scanso di equivoci, con ogni probabilità gli uomini di classifica daranno tutto nella cronometro del Prosecco di sabato e nella tappa del giorno seguente che si concluderà a Piancavallo. Oggi partenza e traguardo a Cesenatico nel ricordo di Marco Pantani in una tappa di 204 km, 150 dei quali senza un solo tratto di pianura, con un continuo susseguirsi di salite (5 Gpm di terza e quarta categoria) e discese.

ORDINE D'ARRIVO: 1. Demare 4h03'52, 2. Sagan st, 3. Hodeg st, 10. Viviani st, 11. Vendrame st, 12. Lonardi st.

CLASSIFICA GENERALE: 1. Almeida 43h41'57, 2. Kelderman a 34, 3. Bilbao a 43, 4. Pozzovivo a 57, 5. Nibali a 1'01. Bruno Tavosanis

