Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(L. Cre.) Poteva andare meglio, ma la gestione di alcuni passaggi di set deve ancora essere corretta, specie nel finale dell'ultima frazione. Questo dice il ko 3-1 a Cantà del Delta Group. Vero che ci sono problemi di giocatori tra infortuni ed acciacchi, però in alcune situazioni di vantaggio si può fare di più.Mastica amaro coach Francesco Tardioli che racconta la prima panchina: «Sono deluso solo per il risultato, per tre set su...