DELUSIONI AZZURRE

ATLETICA Da Berlino, ieri niente medaglie, restiamo fermi ai due bronzi. Arrivano il 5° posto di Yadisledy Pedroso, sui 400 ostacoli, e l'8° di Alessia Trost nel salto in alto. Cubana, Yadi ha sposato l'allenatore salernitano Massimo Matrone: a metà rettilineo è quarta, dà la sensazione di passare, invece si pianta e finisce in 5580, pur valendo un secondo in meno. «Ho sbagliato sull'ultimo ostacolo - chiarisce - e poi sentito le gambe pesantucce». Oro alla svizzera Sprunger (5433), seconda l'ucraina Ryhykova, poi l'inglese Beesley, con...