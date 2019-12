Delusione per Paris, Goggia senza podio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SCISi ferma a Beaver Creek la striscia positiva in superG di Dominik Paris, che arrivava da cinque podi consecutivi in Coppa del Mondo (con conseguente conquista del trofeo di specialità), senza dimenticare il titolo iridato. Si potrebbe dire che il carabiniere della Val d'Ultimo non è mai entrato in partita sulle nevi statunitensi, faticando a trovare il ritmo e le linee ideali lungo l'intero tracciato della Birds of Prey, ad eccezione del tratto finale, dopo ha fatto registrare il quarto tempo. Il tredicesimo posto finale non può certo...