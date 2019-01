DELUSIONE INTER, MALE ICARDI IL SASSUOLO LA FA SOFFRIRE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MILANO L'anno dell'Inter inizia senza vittoria, il Sassuolo resiste e coglie il 6° punto in 9 gare. Gli emiliani non sono più da Europa, come rendimento, come gioco sì e reggono con merito, sfiorando il colpaccio. L'Inter non va meglio rispetto alla gara con l'Udinese, stavolta non è premiata dall'episodio. La prestazione è da 6, servirebbe molto di più per soffiare il secondo posto al Napoli. San Siro è a porte chiuse, aperto solo a 11mila bambini, tappezzato di buu contro il razzismo: è l'acronimo di brothers universaly united,...