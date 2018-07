Del Piero e Maldini, due campioni patrimonio del calcio italiano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ci sono grandi giocatori che, finita la carriera, accettano dalla società l'incarico di dirigente. Negli anni recenti questo è successo a diversi calciatori famosi come Antognoni della Fiorentina, Zanetti dell'Inter ed ultimamente co Totti della Roma. Stranamente, non hanno potuto godere di questa scelta due campioni che hanno arricchito il calcio italiano di prestazioni eccezionali: Alex Del Piero e Paolo Maldini, due fuoriclasse di Juve e Milan, che invano hanno aspettato una chiamata dalle loro società. Si potrebbe aggiungere Maradona,...