Degenkolb doma il pavé, Van Avermaet resta leader

CICLISMOCadute, forature e lacrime nel giorno della piccola Roubaix, nona tappa del Tour de France. Le lacrime sono quelle di Richie Porte, che finisce a terra dopo 5 km ed è costretto al ritiro per la rottura della clavicola; anche nel 2017 il tasmaniano fu costretto ad abbandonare alla nona tappa. Lacrime anche per John Degenkolb, che ottiene uno dei successi più belli della carriera, lui che vinse la Parigi-Roubaix nel 2015 ma a gennaio dell'anno successivo fu investito da un auto durante un allenamento.GRANDE FELICITÁ«Non so nemmeno...